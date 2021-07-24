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"Вы в себе вообще?": Софья Эрнст возмутилась бракованной обувью

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (477)
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Жена гендиректора Первого канала возмутилась тем, как ее обслужили в дорогом бутике Москвы, и вскоре получила извинения

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Российская актриса Софья Эрнст получила бракованные туфли из дорого бутика, о чем высказалась в сторис Instagram.

Актриса поделилась фотографией, на которой показывает дорогие туфли. Там же видно, что на обуви оторван ремешок. Речь идет о босоножках Saint Laurent стоимостью около 76 тысяч рублей.

Скрин сторис Инстаграма Софьи Эрнст
photo: sofyapavlovna / Instagram
Скрин сторис Инстаграма Софьи Эрнст

"Вы в себе вообще? Как можно продать и прислать разодранную обувь?" – возмутилась Эрнст. Впрочем, элитный бутик поспешил отреагировать на произошедшее и прислал актрисе новую пару обуви.

Софье оправили письмо, в котором не только извинились, но и сообщили о проведенной проверке, а также предложили VIP-услуги. Сообщение Эрнст также опубликовала на личной странице, поделившись, что ей "сделали приятные знаки внимания".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (477)

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