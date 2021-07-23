Аппетит во время еды: беременная Нюша показала, как ест с локтя

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Российская певица Нюша, которая недавно объявила о второй беременности, удивила фанатов: звезда показала, как ест с локтя.
Совсем недавно Нюша раскрыла свою беременность. Об "интересном положении" звезда рассказала в музыкальном стиле - с помощью нового клипа "Небо знает". А до этого звезда пришла на шоу канала "МузТВ", где рассказала о съемках клипа. Нюша много смеялась и в какой-то момент взяла в руки банку шоколадной пасты. Это лакомство звезда решила съесть необычным образом.
Беременная Нюша намазала пасту на локоть и начала с аппетитом уплетать пасту. Шокированные зрители не могли поверить в происходящее, но поддержали звезду.
Удивились и фанаты в фан-группе Нюши, которые тут же попытались оправдать кумира: многие написали, что такой способ действительно работает и вызывает аппетит. А некоторые порекомендовали звезде сняться в рекламе десертной пасты.
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