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Рианна

Официально: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (564)
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Sputnik Грузия
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Большую часть своего состояния 34-летняя звезда заработала не музыкой, а своей предпринимательской жилкой

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Американская певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире – по подсчетам Forbes, состояние звезды достигло 1,7 миллиарда долларов.

Эксперты подсчитали все доходы певицы, рожденной на острове Барбадос. Большую часть своих денег звезда заработала благодаря своей косметической марке Fenty Beauty. При этом половина акций компании принадлежит не певице, а французской фирме LVMH.

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Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

Косметический бренд Рианны растет и развивается. В прошлом году директорат LVMN опубликовал отчет, где похвастался своими успехами и тем, что бренд певицы "произвел фурор" и вышел на ведущие позиции в мире.

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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Часть доходов Рианны также идет от бренда белья Savage x Fenty, который она основала с фирмой TechStyle Fashion Group. Бренд сексуальной одежды уже оценили в сумму, превышающую 250 миллионов долларов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (564)
Теги:
Рианна

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