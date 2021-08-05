Официально: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире

Большую часть своего состояния 34-летняя звезда заработала не музыкой, а своей предпринимательской жилкой

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Американская певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире – по подсчетам Forbes, состояние звезды достигло 1,7 миллиарда долларов.

Эксперты подсчитали все доходы певицы, рожденной на острове Барбадос. Большую часть своих денег звезда заработала благодаря своей косметической марке Fenty Beauty. При этом половина акций компании принадлежит не певице, а французской фирме LVMH.

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Косметический бренд Рианны растет и развивается. В прошлом году директорат LVMN опубликовал отчет, где похвастался своими успехами и тем, что бренд певицы "произвел фурор" и вышел на ведущие позиции в мире.

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Часть доходов Рианны также идет от бренда белья Savage x Fenty, который она основала с фирмой TechStyle Fashion Group. Бренд сексуальной одежды уже оценили в сумму, превышающую 250 миллионов долларов.

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