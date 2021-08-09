Лобода в топе-невидимке "ослепила" Сеть и поддержала летний тренд

38-летняя певица отправилась на морскую прогулку на яхте и похвасталась сексуальной фигурой и новым нарядом

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода ослепила фанатов своей красотой – звезда поддержала модный тренд с "оголением".

Исполнительница песни "Твои глаза" наслаждается летом. Свободное время певица проводит с детьми, а также загорает и купается на курортах. Обладательница стройной фигуры с радостью демонстрирует свои наряды, отличающиеся смелостью и стилем.

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В этот раз Лобода отправилась на морскую прогулку на яхте и приятно удивила поклонников – в соцсетях обсуждают ослепительный образ певицы.

Для курортного образа Светлана остановилась на коротких шелковых шортах и вязаном топе телесного цвета, который слился с ее загорелой кожей и создал эффект невидимости. Главными аксессуарами выступили очки в оригинальной оправе и соломенная шляпа.

"Слепит глаза от красоты", "Чувственный и стильный образ", "Законодательница мод", "Шикарный топ, практически не виден", "Больше таких образов", – прокомментировали фанаты.

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