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Модель и актриса Ирина Шейк

"Королева!" – Ирина Шейк блеснула на вечеринке в Италии – ФОТО

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (578)
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Знаменитая топ-модель посетила вечеринку на озере Комо в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк в очередной раз порадовала поклонников красивыми фотографиями из ее богемной жизни.

35-летняя модель на днях посетила вечеринку, организованную по случаю 46-летия креативного директора Burberry Рикардо Тиши, с которым близко дружит русская красавица.

Звезда фешн-индустрии отмечал свой день рождения пышно. Закатил вечеринку на открытом воздухе на озере Комо в Италии. Для банкета Шейк выбрала черное платье с открытой спиной и глубоким декольте. Образ модель дополнила лоферами в тон и сумкой на металлическом ремне.

Фотографии с мероприятия появились на Instagram-странице звезды. 

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A post shared by irinashayk (@irinashayk)

Безупречный образ Шейк восхитил ее фанатов: "Такая красивая", "А Ирина реально шикарна", "Ира чудесная", "Огонь!", "Королева", "Вы такая красивая! Дай бог вам здоровья".

Ирину Шейк и Рикардо Тиши связывает не только работа, но и крепкая дружба. Модель часто снимается в рекламных кампаниях Burberry, а также носит наряды марки в повседневной жизни и одевает в одежду британского бренда свою четырехлетнюю дочь Лею.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (578)
Теги:
Ирина Шейк

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