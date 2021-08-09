Вместе с FKA Twigs: Миддлтон и Маркл попали в топ влиятельных женщин

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Жены принца Гарри и принца Уильяма – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – попали в список самых влиятельных женщин и оказались в одном ряду с актрисами и певицами.
Британский журнал Vogue назвал имена 25 женщин, изменивших мир к лучшему в последние годы. В список попали самые красивые и знаменитые женщины, среди которых представительницы королевства Британии – Кейт и Меган.
Миддлтон выделили за "незаметное превращение" в будущую королеву и ее работу в период пандемии коронавируса. Не осталась незамеченной благотворительная деятельность герцогини, а также ее работа с дошкольниками.
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Маркл попала в рейтинг благодаря "позитивному влиянию на общественную жизнь", благотворительности и феминистическим настроениям. Также герцогиня попробовала себя в роли редактора журнала, продюсера и писателя.
В списке оказались звезда "Титаника" - Кейт Уинслет, певица FKA Twigs, модельер Вивьен Вествуд и другие известные женщины.
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