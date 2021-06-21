19:32 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям уезжают из Лондона?

© REUTERS / POOL
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (492)
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/15/252086910.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210621/252086966.html

Герцоги Кембриджские живут на два дома – в Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл. Но теперь пара задумалась еще об одном гнездышке

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон намерены переехать из Лондона: к этому решению знаменитую чету подтолкнули их же дети.

Дело в том, что герцоги Кембриджские и их малыши живут на два дома – в Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл. Но сегодня пара задумалась еще об одном уютном гнездышке, куда планирует переехать уже в ближайшем будущем.

По информации портала Daily Mail, Миддлтон и принц Уильям вновь решили сменить место жительства. Неожиданная новость шокировала британцев.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
© photo: AFP 2020 / CHRISTOPHE GATEAU
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Журналисты тут же поспешили скорей успокоить взволнованных читателей – нет, Кейти и Уильям не планируют идти по стопам Меган Маркл и принца Гарри и отправляться за океан. Они пока только присматриваются к графству Беркшир.

Выбор Беркшира связан не с желанием освободиться, а с образованием для маленьких Джорджа и Шарлотты. Именно в этом месте находятся лучшие школы в стране. К тому же, это родина Миддлтон, родители которой до сих пор живут в доме ее детства.

Читайте также:

Темы:
Светская хроника (492)
Теги:
Великобритания, Лондон, Кейт Миддлтон

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться