Кейт Миддлтон и принц Уильям уезжают из Лондона?

Герцоги Кембриджские живут на два дома – в Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл. Но теперь пара задумалась еще об одном гнездышке

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон намерены переехать из Лондона: к этому решению знаменитую чету подтолкнули их же дети.

Дело в том, что герцоги Кембриджские и их малыши живут на два дома – в Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл. Но сегодня пара задумалась еще об одном уютном гнездышке, куда планирует переехать уже в ближайшем будущем.

По информации портала Daily Mail, Миддлтон и принц Уильям вновь решили сменить место жительства. Неожиданная новость шокировала британцев.

© photo: AFP 2020 / CHRISTOPHE GATEAU Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Журналисты тут же поспешили скорей успокоить взволнованных читателей – нет, Кейти и Уильям не планируют идти по стопам Меган Маркл и принца Гарри и отправляться за океан. Они пока только присматриваются к графству Беркшир.

Выбор Беркшира связан не с желанием освободиться, а с образованием для маленьких Джорджа и Шарлотты. Именно в этом месте находятся лучшие школы в стране. К тому же, это родина Миддлтон, родители которой до сих пор живут в доме ее детства.

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