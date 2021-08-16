"Бородина отмечает развод, но ей очень больно!" - Отар Кушанашвили

Кушанашвили уверен: Бородина пытается показать людям, что ей все равно, но на самом деле очень переживает по этому поводу

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Российский журналист грузинского происхождения Отар Кушанашвили высказался насчет развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

В своем YouTube блоге "Каково!?" Отар Кушанашвили прокомментировал разные новости, в том числе и развод звездной пары. По его словам, Бородина пытается показать людям, что ей все равно, однако на самом деле переживает по этому поводу.

"Я позвонил своей подруге Ольге Орловой, чтобы узнать про развод Ксении. Та подвергла меня в шок, сказав, какая тонкая, ранимая и даже одухотворенная натура Бородина. Но, главное, она отметила, Ксения — не предатель. Бородина отмечает развод, я изучил картинки и могу сказать, что ей очень больно. С нанятыми операторами можете делать все, что угодно, но меня не проведешь. Она переживает. Когда девушка говорит, что ей все равно — ей не все равно! После развода невозможно жить, если ты любил человека", — поделился ведущий в своем шоу "Каково?!" на YouTube.

Кушанашвили также с уважением отнесся к Курбану Омарову, сказав, что тот поступил благородно, оставив недвижимость телеведущей.

В конце ведущий посочувствовал "каждому участнику распавшегося дуэта", подчеркнув, что больше всего он беспокоится за их дочь Теону.

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