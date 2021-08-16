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Актер Гурам Баблишвили и телеведущая Анфиса Чехова

Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые опубликовал фото с новой женой и сыном из Грузии

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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Актер Гурам Баблишвили познакомил поклонников с новорожденным сыном и показал ребенка от Анфисы Чеховой, который все лето отдыхает в Кахети

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Экс-супруг известной российской ведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили впервые поделился с подписчиками фотографией с новой женой и сыном Персеем.

Супружеская пара в настоящее время отдыхает в Грузии вместе с новорожденным сыном. Об этом сам 40-летний актер рассказал в социальных сетях.

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Публикация от Gurami (@gurambablishvili)

"Наконец мы добрались до Грузии. Познакомьтесь, наш сын - Персей. Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что неудивительно. Надо дать на пробу домашнее вино. Семья #баблишки в сборе", - пишет артист.

"Какой вкусняшка! Сладкий персик", - пишет в комментариях Анфиса Чехова. Судя по всему, у бывших супругов неплохие отношения — и они не держат зла из-за расставания.

Любопытно, что восьмилетний сын Гурама и Анфисы Соломон также отдыхает в Грузии - в частности, в регионе Кахети, у бабушки с дедушкой. 

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Публикация от Gurami (@gurambablishvili)

Баблишвили про него пишет: "Побывав на морях, горных реках, заповедниках, в лесах, параплане, садах, набитыми вкусными и натуральными плодами, решил окунуться в алазанскую долину... Ребенок счастлив. Это единственное, что я хочу. Уже почти три месяца он пополняется витамином Д и бегает босиком по камням и траве. Деревня дня нас занимает неоспоримое первое место для детского отдыха".

Новая жена Баблишвили Юлия на 13 лет младше Гурама. Многие поклонники пары уже нашли сходство новой избранницы грузина с Чеховой: молодая супруга также имеет аппетитные формы. Сама Юлия называет себя "мамасита".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (651)
Теги:
Гурам Баблишвили, Анфиса Чехова, Грузия, Россия

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