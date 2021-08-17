По словам артистки, сейчас она находится в прекрасной физической форме, поэтому и часто делится с поклонниками фотографиями с обнаженкой

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Мировая звезда Бритни Спирс прокомментировала слухи о своей беременности, пооткровенничав с подписчиками.

В последнее время Бритни Спирс все чаще делится подробностями из личной жизни со своими фолловерами. На этот раз она рассказала – беременна ли от своего бойфренда Сэма Асгари.

По словам артистки, сейчас она находится в прекрасной физической форме и ни о какой беременности речи не идет.

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"Я не сделала грудь и не жду ребенка, я просто поела, — поделилась 39-летняя Спирс с публикой, в очередной раз продемонстрировав фото с обнаженным бюстом. — Хочу, чтобы все увидели и оценили красоту женского тела. Нет, я не имею в виду что-то пошлое. В свое время я стеснялась своего тела, но потом поняла, что пришла в этот мир голой. Теперь смотрю на себя под другим углом. Я — красивая женщина, мне нечего бояться!" - пишет звезда нулевых.

Стоит отметить, что ранее Спирс говорила, что мечтала стать мамой в третий раз, но тогда ее опекун – родной отец, был против. Артистка тогда рассказала, что ей вставили внутриматочную спираль, чтобы Спирс не забеременела.

Тогда многие встали на защиту Бритни, в рамках движения Free Britney, направленного на освобождение Спирс от тотального контроля отца.

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