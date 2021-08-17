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МакSим

В Сети появилось первое фото фото Макsим после выписки

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
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Сейчас певица слишком слаба - она заново учится ходить и ежедневно благодарит врачей за свое спасение

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Сети появились первые фотоснимки певицы Макsим (Марина Абросимова) после выписки из больницы - исполнительница сильно похудела и пока еще очень слаба.

МакSим выложила первое домашнее фото после выписки из клиники в Instagram, а также в сторис, где можно увидеть много букетов от друзей и коллег певицы. Почти два месяца до этого она провела в реанимации.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня", - пишет звезда. 

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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Как говорит менеджер артистки Яна Богушевская, Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения. 

Однако вопреки сложной ситуации и пока еще очень слабому самочувствию, певица решила долечиваться дома, поскольку как можно скорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.

Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
Теги:
МакSим

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