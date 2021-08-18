"Кибер крендель шикардос!" – поклонники обсуждают новые кеды Ильи Прусикина

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Поводом для новых прикольных комментариев поклонников стал пост Ильи Прусикина у него в Instagram. Артист выложил фото в новых кедах и задал вопрос подписчикам.
"Илья Владимирович Кобейкин. Как вам мои новые лыжные кеды?)" - подписал фото с новым луком солист Little Big. И получил то, что и планировал: тыcячи лайков и сотни комментов.
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"Кибер крендель шикардос!", "Илья Владимирович Куртка Бейкин", "Я пришла в коменты, чтобы обосрать кеды", - пишут подписчики.
Надо заметить, эпатажный фронтмен Little Big отличается и самоиронией. Все его посты – квинтэссенция юмора и умения подколоть самого себя. Кстати, именно это, помимо его таланта, и ценят поклонники группы.
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