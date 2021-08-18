Снова замуж? Бородина залезла на крышу в платье невесты и удивила Сеть

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российская ведущая Ксения Бородина произвела ажиотаж в Сети: звезда залезла на крышу в платье невесты и спровоцировала слухи о скорой свадьбе.

Бородина недавно развелась с мужем и сразу же впала в водоворот холостяцкой жизни: поехала отдыхать с подругами, а после устроила яркую фотосессию на крыше. Для образа красавицы-птицы Ксения выбрала длинное платье из белых перьев с глубоким декольте и напомнила всем невесту.

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На фото из Instagram Бородина с гладкой прической и в стильных очках с вызовом смотрит на фотографа, поставив ногу на ограждение. Многочисленные перья на наряде подчеркнули стройную фигуру ведущей, длинные ноги и золотистый загар.

"Вы как птица Феникс"; "Космически красиво"; "Сексуальная и дерзкая пташка", - написали поклонники, а некоторые заподозрили, что звезда выходит замуж.

"Как невеста"; "Ксюш, уж замуж невтерпеж?"; "А кто жених?"; "Ксюша, ты снова выходишь замуж??" - прокомментировали фолловеры.

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