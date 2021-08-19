Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. У звездной пары актрисы Скарлетт Йоханссон и юмориста Колина Жоста родился мальчик - это их первый общий ребенок. Счастливой новостью новоиспеченный 39-летний отец поделился в своем Instagram.

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", - написал Жост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Colin Jost (@colinjost)

О беременности 36-летней Скарлетт Йоханссон поклонники узнали в июне. Актриса уже не могла скрывать скорое пополнение в семье: она перестала посещать светские мероприятия и даже пропустила премьеру фильма "Черная вдова".

Это второй ребенок для Скарлетт Йоханссон - артистка уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз от бывшего мужа Ромена Дориака. А вот Колин Жост стал отцом впервые. В этом году супруги отметят первую годовщину свадьбы, хотя вместе они уже четыре года.

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