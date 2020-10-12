Опасность заражения: эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самыми горячими точками в плане эпидемиологической ситуации в Грузии остаются черноморский край Аджария и Тбилиси, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478>>
За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев коронавируса. По данным эпидемиологов, география заражения новых пациентов выглядит следующим образом:
|Местность
|Количество новых случаев
|Аджария
|196
|Тбилиси
|178
|Имерети
|65
|Самегрело - Земо Сванети
|13
|Квемо-Картли
|15
|Шида Картли
|6
|Гурия
|1
|Мцхета-Мтианети
|4
Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.