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Молодой мужчина идет в маске по улице. В Грузии борются с коронавирусом

Опасность заражения: эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2361)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249688079/Opasnost-zarazheniya-epidemiologi-rasskazali-o-samykh-goryachikh-kovid-tochkakh-v-Gruzii.html

Грузинская столица постепенно "догоняет" Аджарию по числу новых пациентов с коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самыми горячими точками в плане эпидемиологической ситуации в Грузии остаются черноморский край Аджария и Тбилиси, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478>>

За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев коронавируса. По данным эпидемиологов, география заражения новых пациентов выглядит следующим образом:

 Местность  Количество новых случаев
 Аджария  196
 Тбилиси  178
 Имерети  65
 Самегрело - Земо Сванети  13
 Квемо-Картли  15
 Шида Картли  6
 Гурия  1
 Мцхета-Мтианети  4

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2361)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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