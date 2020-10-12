Опасность заражения: эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии

Грузинская столица постепенно "догоняет" Аджарию по числу новых пациентов с коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самыми горячими точками в плане эпидемиологической ситуации в Грузии остаются черноморский край Аджария и Тбилиси, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478>>

За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев коронавируса. По данным эпидемиологов, география заражения новых пациентов выглядит следующим образом:

Местность Количество новых случаев Аджария 196 Тбилиси 178 Имерети 65 Самегрело - Земо Сванети 13 Квемо-Картли 15 Шида Картли 6 Гурия 1 Мцхета-Мтианети 4

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.