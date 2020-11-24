Легко ли в Грузии быть женщиной? Народный защитник привела статистику фемицида в стране

Гендерное равноправие, преступления на гендерной почве, механизмы защиты прав женщин - опытом по этим и другим вопросам обменялись правозащитники Грузии, Аргентины и Сербии при посредничестве ООН

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2020 года (январь-сентябрь) в Грузии по гендерному признаку в Грузии было убито 19 женщин и совершено 20 покушений на убийство, такие цифры прозвучали на итоговой онлайн пресс-конференции в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия с участием Народного защитника Грузии Нино Ломджария.

Защита женщин от насилия должна быть приоритетом государства в период ЧП - омбудсмен>>

Мониторинг фемицида или гендерно мотивированных убийств Офис Народного защитника Грузии ведет с 2016 года при поддержке структуры Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин - "ООН-женщины". Целью мониторинга является оценка фактического масштаба проблемы, пробелов в использовании мер защиты или превенции.

Подводя итоги конференции, Народный защитник Грузии Нино Ломджария отметила, что, несмотря на улучшение сбора данных о случаях убийства женщин в стране, требуется комплексная работа по устранению системных недостатков в тематических исследованиях.

"За 5 лет мы уже подготовили пять специальных отчетов и дали ряд рекомендаций, некоторые из которых были выполнены", - сказала Ломджария в своем приветственном слове.

В результате мониторинга случаев убийства женщин, сказала омбудсмен, выяснилось, что все еще существуют проблемы со стереотипным отношением к жертвам, надлежащей квалификацией дел и названиями преступлений на гендерной почве.

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин Дубравка Симонович подготовила обзор международных феминистских механизмов и успешных практик в разных странах.

Кроме того, на конференции выступили постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махли, посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестром и советник премьер-министра по правам человека и гендерному равенству Лела Акиашвили. Эксперты из Грузии, Аргентины и Сербии рассказали о местной и международной практике.

Выступавшие подчеркнули важность механизма мониторинга фемицида и реализации мер по его превенции.