В Минздраве объяснили, почему Грузия бьет рекорды по коронавирусу

За минувшие сутки в Грузии было выявлено рекордное количество новых инфицированных COVID-19

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии за сутки сделали около 17 тысяч ПЦР-тестов и быстрых тестов на коронавирус, что является абсолютным рекордом для страны, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге в пятницу.

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Ранее в Грузии проводили около десяти тысяч тестов в день. Именно в связи с увеличением количества тестов в стране выявили рекордно высокий показатель новых инфицированных - 5068 человек за сутки, отметила Габуния.

"Вчера был первый день, когда мы начали расширенное, интенсивное тестирование тестами, основанными на антигене. Среди тестированных антигеном было зафиксировано 1,4 тысячи случаев", - заявила она.

Вместе с тем, Габуния опровергла информацию о том, что инфицированных пациентов госпитализируют только по знакомству.

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Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии выявлено более 152 тысяч лабораторно подтвержденных случаев, из них более 1,4 тысячи скончались. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.