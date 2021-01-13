Народные приметы на Старый Новый год 2021

Встречать Старый Новый год по традиции нужно в кругу семьи, с самыми близкими людьми и непременно весело, чтобы весь год не знать печали

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Старый Новый год во многих странах, в том числе в Грузии и России, встречают в ночь на 14 января.

Этот неофициальный праздник возник в результате смены летоисчисления – расхождения григорианского календаря с юлианским, то есть нового стиля со старым.

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Новый год по старому стилю или Старый Новый год – замечательный праздник, с которым связано множество народных традиций и примет.

Sputnik Грузия рассказывает о народных приметах и традициях Старого Нового года.

Старый Новый год

По традиции Старый Новый год встречают в кругу семьи за праздничным столом. С ним связано множество народных традиций и примет, в том числе, как его встретить и провести. Но главная примета праздника хорошо знакома всем с детства – "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Поэтому Старый Новый год встречать надо весело и в праздничном настроении.

Православная церковь 14 января поминает Святого Василия Великого – архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре торжество, имеющее важное значение для всего года, называют Васильев день.

На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем и совершали обряд обсевания. Отсюда и название праздника "авсень" или "овсень".

По обычаю, дети в этот день рассыпали зерна пшеницы, овса, ржи по всему дому и при этом приговаривали: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Хозяйка собирала с пола зерна и хранила их до посева.

На Руси на Старый Новый год варили кашу. Эта традиции в некоторых деревнях сохранилась по сей день. Старшая из женщин, по обычаю, в новогоднюю ночь приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из колодца.

После того, как печь истопится и вся семья рассядется за стол, хозяйка начинала размешивать кашку в горшке, приговаривая ритуальные слова. Затем кашу всей семьей с поклоном ставили в печь.

Каким будет наступающий год судили по горшку с готовой кашей. Плохая примета, если горшок трескался или каша из него вылезала. Такую кашу выбрасывали и готовились к предстоящим неудачам. Если каша получалась наваристой и рассыпчатой, а горшок был просто полным, ожидали богатого урожая и счастливого года.

Девушки в Старый Новый год, по обычаю, гадали на суженого. По приметам гадания в ночь на 14 января самые правдивые и во сне можно увидеть своего будущего супруга.

Перед сном, расчесав волосы, девушки клали гребешок под подушку, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди голову мне расчесать".

По сей день также сохранился древний обычай ходить по домам в новогоднюю ночь.

Святой Василий считался покровителем свиноводства. По приметам, если на столе на Старый Новый год будет много свинины, то эти животные будут в хозяйстве хорошо плодиться и приносить приличную прибыль хозяевам.

Поэтому гостей в ночь на Василия обязательно кормили пирогами со свининой, запеченными или вареными свиными ножками и любыми другими блюдами из свинины. Свиную голову также обязательно подавали на стол.

Традиция лепить вареники с сюрпризами на Старый Новый год появилась не так давно. Ее с удовольствием соблюдают во многих областях России. В некоторых городах их лепят всей семьей и с друзьями. Затем устраивают застолье и с нетерпением ожидают, кому и какой попадется сюрприз.

Народные приметы

Плохая примета одалживать деньги в Старый Новый год. Она указывает на финансовые трудности в наступающем году. А деньги получить – хорошая примета, указывающая на прибыль в Новом году.

Старый Новый год встречали в новой и красивой одежде, чтобы прекрасно одеваться круглый год.

В старину была примета, если проводить старый и встретить новый год весло, то он пройдет счастливо.

Ясное и звездное небо в ночь на 14 января – хорошая примета, предвещающая богатый урожай ягод. А метель и морозы в Старый Новый год, по народным приметам, указывают на обильный урожай орехов.

Пушистый снег на ветках деревьев и густой туман в Старый Новый год – явная примета, что урожай в новом году будет обильным.

Если первым в Старый Новый год в дом входил мужчина – это означало, что год будет удачным. А если первой входила женщина – это указывало на неудачи в новом году.

Материал подготовлен на основе открытых источников