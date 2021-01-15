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Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели

Как читатели Sputnik Грузия провели новогодние каникулы?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (51)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210115/250617850/Kak-chitateli-Sputnik-Gruziya-proveli-novogodnie-kanikuly-.html

В этом году у гостей и жителей Грузии были длительные новогодние каникулы, но не все им были рады

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия не имеет средств для проведения интересного отдыха во время продолжительных каникул в Грузии, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте информационного агентства. 

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В январе 2021 года жители Грузии провели продолжительные праздничные выходные с 1 по 15 января.

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка на Красной площади - Москва
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Праздничные и выходные дни в России и Грузии в январе 2021: календарь

На вопрос "Как вы относитесь к длинным "новогодним каникулам" в Грузии?", треть проголосовавших выбрала вариант ответа "денег нет отдыхать". Чуть меньше людей не видит смысла в отдыхе, так как в стране из-за коронавирусных ограничений закрыты все рестораны и развлекательные заведения.

Задаются риторическим вопросом "А работать кто будет?!" 15% читателей. Чуть меньше – 13% ответили, что наконец отдохнут от всего и сразу.

А вот для 5,8% читателей Sputnik Грузия информация о продолжительных новогодних каникулах в Грузии стала новостью, так как они об этом услышали впервые.

В рамках ограничений, введенных по стране Межведомственным координационным советом, 4-15 января в Грузии были объявлены нерабочими днями. Если раньше по случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, то в 2021 году по решению властей в стране выходные дни длились с 1 по 15 января. В это время работали только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

Темы:
Новый год 2021 (51)


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