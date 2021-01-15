Как читатели Sputnik Грузия провели новогодние каникулы?

В этом году у гостей и жителей Грузии были длительные новогодние каникулы, но не все им были рады

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия не имеет средств для проведения интересного отдыха во время продолжительных каникул в Грузии, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте информационного агентства.

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В январе 2021 года жители Грузии провели продолжительные праздничные выходные с 1 по 15 января.

На вопрос "Как вы относитесь к длинным "новогодним каникулам" в Грузии?", треть проголосовавших выбрала вариант ответа "денег нет отдыхать". Чуть меньше людей не видит смысла в отдыхе, так как в стране из-за коронавирусных ограничений закрыты все рестораны и развлекательные заведения.

Задаются риторическим вопросом "А работать кто будет?!" 15% читателей. Чуть меньше – 13% ответили, что наконец отдохнут от всего и сразу.

А вот для 5,8% читателей Sputnik Грузия информация о продолжительных новогодних каникулах в Грузии стала новостью, так как они об этом услышали впервые.

В рамках ограничений, введенных по стране Межведомственным координационным советом, 4-15 января в Грузии были объявлены нерабочими днями. Если раньше по случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, то в 2021 году по решению властей в стране выходные дни длились с 1 по 15 января. В это время работали только банки, объекты и сервисы стратегического значения.