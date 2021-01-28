Вакцина от коронавируса безопасна – главный инфекционист Грузии

Социологические исследования показывают, что к вакцинации положительно относятся и готовы сделать прививки от коронавируса от 50 до 60 процентов населения Грузии

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заверяет, что вакцина от коронавируса безопасна и не стоит боятся прививок.

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Церцвадзе удивлен позицией населения, которое, с одной стороны, настоятельно требует снятия ограничений, открытия бизнеса, любой деятельности, и в то же время, отказывается от вакцинации.

"Вакцина абсолютно безопасна. У нее минимальные побочные эффекты. Опубликованы результаты в Израиле, где вакцину уже сделали 2,6 миллиона человек, 1,2 миллиона из них – вторую дозу, и коронавирусом заболели только 0,01%. Стопроцентным ничего не бывает. Заболели всего 20 человек и те перенесли очень легко", – заявил Церцвадзе, подчеркнув, что вакцинация единственное средство борьбы с вирусом.

По мнению Церцвадзе, страна сделала все возможное с начала пандемии, но сейчас нужна пиаркампания, чтобы убедить население в необходимости вакцинации.

"Мы должны сделать все, чтобы вакцинацию прошло как можно больше людей", – сказал Церцвадзе.

Отношение население Грузии к вакцинации Церцвадзе назвал опасной тенденцией. Сейчас весь ресурс страны направлен на то, чтобы достать вакцину, и есть вероятность, что эти усилия из-за отношения людей к вакцинации будут напрасными.

Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%.

В феврале Грузия рассчитывает получить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, предположительно, это должна быть вакцина Pfizer (американо-немецкого производства).

Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.