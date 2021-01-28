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Городской транспорт. Пассажиры в масках едут в автобусе

В Батуми начинает работать муниципальный транспорт: правила для пассажиров

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210128/250732246/V-Batumi-nachinaet-rabotat-munitsipalnyy-transport-pravila-dlya-passazhirov.html

Автобусы в Батуми будут работать до девяти вечера, а маршрутки – до восьми каждый день, кроме субботы и воскресенья

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Батуми с 1 февраля начинает работать муниципальный транспорт, открываются школы, магазины, кафе и рестораны.

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В связи со снятием ограничений и открытием города мэрия Батуми призывает граждан к соблюдению мер предосторожности, в особенности в общественном транспорте.

"С учетом того, что динамика инфицирования в Батуми идет на спад, по решению межведомственного координационного совета, с 1 февраля ограничения в Батуми будут поэтапно смягчены. Начнет работать муниципальный транспорт. Ношение масок должно быть максимально проконтролировано. Также граждане должны соблюдать все установленные правила во время поездки в транспорте", – заявил и. о. мэра Батуми Арчил Чиковани.

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Муниципальные автобусы в Батуми будут работать до 21:00, а микроавтобусы – до 20:00.

По информации мэрии Батуми, ношение масок для пассажиров будет обязательным. Запрещается перевозить стоящего пассажира. Также запрещается использовать переднее сидение рядом с водителем.

Во всех муниципальных автобусах будут установлены диспенсеры с дезинфекционной жидкостью, а в новых электроавтобусах будет производиться автоматический термоскрининг пассажиров с помощью специальных аппаратов.

В автобусах у кабины водителя установят специальные барьеры для его дистанцирования от пассажиров.

Дезинфекция муниципальных автобусов и микроавтобусов будет проводиться ежедневно.

Согласно установленным правилам, муниципальный транспорт не будет работать по субботам и воскресеньям.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (743)
Теги:
Транспорт, Батуми, Грузия


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