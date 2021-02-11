16:22 11 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0145
  • 100 RUB4.4852
  • USD3.3112
Поиск
Патриархия Грузии

Тема Давид-Гареджи, вакцинация: какие еще вопросы обсуждал Синод ГПЦ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинская православная церковь (70)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250042096.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250862782/Tema-David-Garedzhi-vaktsinatsiya-kakie-esche-voprosy-obsuzhdal-Sinod-GPTs.html

Подробный отчет о решениях, принятых Священным Синодом, Патриархия Грузии обещает обнародовать в ближайшие часы

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Святейший Синод Грузинской православной церкви на заседании обсуждал ряд тем, в том числе тему монастыря Давид-Гареджи и вакцинации от коронавируса, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Благословляет ли церковь вакцинацию – мнения грузинских священнослужителей расходятся>>

Круг вопросов, которые должны были обсуждаться на Синоде, не разглашался, поэтому интерес журналистов вызывала прежде всего повестка дня.

"Вопросы касались Гареджи, темы вакцинации, также ряд вопросов был оценен с моральной точки зрения. Все отразится в протоколе, который будет опубликован через несколько часов", - сказал Джагмаидзе журналистам.

Это был единственный комментарий по заседанию Синода, который удалось получить СМИ. Большинство священнослужителей предпочли не общаться с журналистами и сразу разъехались по своим епархиям.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Собрание Синода Грузии: о чем будут говорить духовные лидеры

Тема Давид-Гареджи очень актуальна для Грузинской православной церкви. На данном этапе часть монастырского комплекса контролируется азербайджанской стороной и доступ к ней ограничен для паломников из Грузии.

Дело картографов, которые обвиняются в сокрытии карт, из-за чего Грузия могла потерять часть своих территорий, в том числе и часть Давид-Гареджи, также представляет интерес Грузинской православной церкви. В своем последнем обращении к властям Патриархия Грузии указывала на важность продолжения диалога с Азербайджаном и возвращения монастырского комплекса под контроль Грузии.

Что касается темы вакцинации от коронавируса, то, согласно заявлениям входящих в Синод священнослужителей, внутри церкви есть определенные разногласия по этому вопросу.

Темы:
Грузинская православная церковь (70)
Теги:
Священный Синод, Патриархия Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Как тушили пожар в историческом здании Конюшни в Тбилиси - видео
Как тушили пожар в историческом здании "Конюшни" в Тбилиси - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться