Тема Давид-Гареджи, вакцинация: какие еще вопросы обсуждал Синод ГПЦ

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Святейший Синод Грузинской православной церкви на заседании обсуждал ряд тем, в том числе тему монастыря Давид-Гареджи и вакцинации от коронавируса, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе.

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Круг вопросов, которые должны были обсуждаться на Синоде, не разглашался, поэтому интерес журналистов вызывала прежде всего повестка дня.

"Вопросы касались Гареджи, темы вакцинации, также ряд вопросов был оценен с моральной точки зрения. Все отразится в протоколе, который будет опубликован через несколько часов", - сказал Джагмаидзе журналистам.

Это был единственный комментарий по заседанию Синода, который удалось получить СМИ. Большинство священнослужителей предпочли не общаться с журналистами и сразу разъехались по своим епархиям.

Тема Давид-Гареджи очень актуальна для Грузинской православной церкви. На данном этапе часть монастырского комплекса контролируется азербайджанской стороной и доступ к ней ограничен для паломников из Грузии.

Дело картографов, которые обвиняются в сокрытии карт, из-за чего Грузия могла потерять часть своих территорий, в том числе и часть Давид-Гареджи, также представляет интерес Грузинской православной церкви. В своем последнем обращении к властям Патриархия Грузии указывала на важность продолжения диалога с Азербайджаном и возвращения монастырского комплекса под контроль Грузии.

Что касается темы вакцинации от коронавируса, то, согласно заявлениям входящих в Синод священнослужителей, внутри церкви есть определенные разногласия по этому вопросу.