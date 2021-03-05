Что происходит в тбилисской психиатрической клинике: отчет омбудсмена

Представители Народного защитника Грузии изучили ситуацию в Тбилисском центре психического здоровья в сентябре прошлого года

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Насилие, тяжелые бытовые условия и эксплуатация пациентов, это лишь небольшой перечень проблем, зафиксированных офисом Народного защитника Грузии в Тбилисском центре психического здоровья.

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Ситуация в психиатрических учреждениях составная часть общей картины с правами человека в стране, отраженная в ежегодном отчете Народного защитника Грузии Нино Ломджария, который она представит парламенту в ближайшее время.

Согласно отчету, мониторинг в Тбилисском центре психического здоровья был проведен представителями омбудсмена 15 и 16 сентября 2020 года.

Группа мониторинга выяснила, что большинство пациентов центра подвергаются насилию со стороны медицинского персонала. Кроме того в медучреждении отсутствуют гарантии правовой защиты пациентов, им не объясняют в доступной форме причины помещения в стационар, кроме того в стационаре нет формата реагирования на жалобы пациентов.

В ходе мониторинга также было выявлено прямое нарушение международных стандартов в отношении пациентов лечащихся добровольно.

Проблемы и в размещении пациентов в палатах. Как указано в отчете, палаты оборудованы не должным образом, у пациентов нет возможности мыться каждый день, у части контингента нет средств гигиены – мыла, зубной пасты и так далее, на кроватях нет постельного белья или оно рванное, к тому же меняется крайне редко. Выяснилось, что в учреждении были случаи вшивости.

Также представители омбудсмена выяснили, что у пациентов проблемы с одеждой, части выдается чужое нижнее белье, что создает риск передачи определенных заболеваний.

Выявил мониторинг и факты эксплуатации пациентов. За сигареты, кофе и дополнительную еду их заставляют убирать коридоры, палаты и туалеты.

В связи с выявленными проблемами Народный защитник выдал более 40 рекомендаций по улучшению жизни пациентов психиатрической клиники. Большая часть рекомендаций направлена в Минздрав и Национальное агентство продовольствия.