Вакцинация, масочный режим и смертность: Церцвадзе ответил на самые актуальные вопросы

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Жители Грузии стали пренебрегать масочным режимом — процентный показатель ношения масок опустился ниже 60%, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире Palitranews.

Главный инфекционист предупреждает, что если эта тенденция продолжится - страну ждет эпидемиологическая катастрофа. Особенно опасно это на фоне поэтапного снятия коронавирусных ограничений, отметил Церцвадзе.

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"Когда меня спрашивают, не приведет ли снятие ограничений к новой волне заражения, я отвечаю, что ничего не исключено. Если европейские страны ждут третьей волны, а Америка - четвертой, мы тоже живем в мировом сообществе, и это может случиться с нами. Если 72% ношения масок - это был хороший показатель для нас, хотя в странах Северной Европы этот показатель 90-95%, то после 72% было 62%, и вчера мне сообщили, что уже и 62% больше нет, он уже ниже 60% - это будет катастрофа для нас", - сказал Церцвадзе.

Руководитель Тбилисской инфекционной больницы также ответил на вопрос о высоком для Грузии ежедневном показателе смертности - около 10 скончавшихся в день. По словам Церцвадзе, такая постановка вопроса ошибочна и не отвечает реальной картине.

"Когда Грузия с ее скудной экономикой, плохой системой здравоохранения и тысячей других проблем обеспечивает более низкий уровень смертности, чем 45 европейских стран, как можно говорить о том, что потоки пациентов не управляются успешно?! Во всем мире признано, что деятельность клинического сектора Грузии является одной из самых успешных. Когда мы даем нашим оппонентам эти цифры, их единственный аргумент - как мы смеем сравнивать себя с Германией, Англией, Францией и Израилем. Прошу прощения, но это намного более сильные страны и по основным параметрам", - сказал Церцвадзе.

Он также назвал неискренними заявления грузинских частных компаний по поводу того, что у них есть реальный шанс завезти в страну вакцину раньше госсектора и что они ведут успешные переговоры с поставщиками.

Как отметил инфекционист, ведущие мировые производители вакцин на сегодняшний день не поставляют ее частному сектору. А происходит это по одной простой причине - вакцин недостаточно.

По его словам, когда острого дефицита больше не будет, рынок вакцин откроется и для частных поставщиков, но пока говорить об этом рано.