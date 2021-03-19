Критически тяжелое – состояние медсестры из Ахалцихе оценивают врачи

Пациентка находится на искусственной вентиляции легких, гемодинамика нестабильная, врачи пытаются вывести ее из шокового состояния

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Состояние здоровья молодой медсестры из Ахалцихе, у которой развился анафилактический шок после вакцинации AstraZeneca, критически тяжелое, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.

В Ахалцихе медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса - СМИ>>

Пациентка помещена в тбилисскую Первую университетскую клинику. Накануне состоялся специальный консилиум и определен протокол лечения, сообщила министр.

"Состояние здоровья пациента критически тяжелое, но не безнадежное. Ей проводят все необходимые исследования", – заявила Тикарадзе.

Состояние пациентки прокомментировал и директор Первой университетской клиники Левана Ратиани. По его словам, медсестра подключена к аппарату искусственного дыхания.

"Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Гемодинамика нестабильная. Проведены все исследования, которые предусмотрены протоколом. Мы знаем, что была сделана инъекция (вакцины), но не могу сказать, чем был вызван шок. Для подтверждения нужно провести более глубокие исследования. Исходя из этого, наша первая задача, как можно скорее вывести пациентку из шокового состояния и начать ее лечение", – заявил Ратиани.

Клинический директор той же больницы Лали Турдзеладзе, со своей стороны, сообщила, что состояние пациентки удалось стабилизировать только к утру.

"При поступлении пациентка была в тяжелом состоянии, были проведены все обследования, определены функции мозга. Мозг пока жив, посмотрим, что будет через 24 часа. Состояние было тяжелым. Пациентку поместили в реанимационное отделение. Ночь была довольно тяжелой. Сейчас к утру мы смогли добиться стабилизации", – заявил Турдзеладзе.

У 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания.

В Ахалцихе была направлена бригада медицины катастроф для эвакуации больной в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.