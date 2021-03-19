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Капельница в палате

Медсестра из Ахалцихе скончалась – врачам не удалось вывести ее из анафилактического шока

© photo: Sputnik / Andrey Stanavov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251216448/Medsestra-iz-Akhaltsikhe-skonchalas---vracham-ne-udalos-vyvesti-ee-iz-anafilakticheskogo-shoka.html

Пациентка была помещена в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Медсестра из Ахалцихе, у которой развился анафилактический шок после вакцинации AstraZeneca, скончалась в тбилисской Первой университетской больнице. Информацию подтвердили ее родственники.

По их словам, у нее остановилось сердце.

Критически тяжелое – состояние медсестры из Ахалцихе оценивают врачи>>

"Она была в очень тяжелом состоянии. У нее уже не работал мозг и сердце тоже остановилось. Она (до вакцинации) была совершенно здорова, ничем не болела", – заявила журналистам одна из родственников погибшей.

Комментируя сегодня утром состояние пациентки, директор Первой университетской клиники Леван Ратиани заявил, что состояние пациентки критически тяжелое.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Гамкрелидзе: у медсестры в Ахалцихе развился анафилактический шок после вакцины

"Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Гемодинамика нестабильная. Проведены все исследования, которые предусмотрены протоколом. Мы знаем, что была сделана инъекция (вакцины), но не могу сказать, чем был вызван шок. Для подтверждения нужно провести более глубокие исследования. Исходя из этого, наша первая задача, как можно скорее вывести пациентку из шокового состояния и начать ее лечение", – заявил Ратиани.

У 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) Мэги Бакрадзе развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
Теги:
Вакцинация, Ахалцихе, Грузия

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