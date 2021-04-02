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Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года

Страсти в Чкондидской епархии: к резиденции митрополита стянута полиция

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Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (72)
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Новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Степане все еще не может найти общий язык со священнослужителями и установить мир в епархии

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Чкондидской-Мартвильской епархии (Западная Грузия) опять неспокойно - у резиденции митрополита проходит акция в поддержку отстраненной настоятельницы женского монастыря матери Сосаны Болквадзе, сообщает телеканал Imedi.

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Сюда же стянута полиция, которая контролирует ситуацию.

На акции послушницы монастыря, часть священнослужителей епархии и паствы, а также активистки "Женского движения" опротестовали действия нового митрополита Степане, который распорядился не пускать мать Сосану и еще одну монахиню в монастырь. Им пришлось провести ночь на улице под дождем. Представительницы "Женского движения" назвали происшедшее нарушением прав человека и заявили о готовности организации взять на себя их защиту.

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© Sputnik / STRINGER
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До этого митрополит Чкондидский Степане запретил одиннадцати священнослужителям - сторонникам  бывшего митрополита опального Петре Цаава, участвовать в богослужениях и обряде причастия, а настоятельницу женского монастыря Святой Нино мать  Сосану отлучил от должности.

"Вчера меня отлучили из монастыря, просто потому что у меня болит сердце за правду, за все, что сейчас происходит в церкви. Из-за этого я стала гонимой", - сказала монахиня журналистам.

По распоряжению митрополита, мать Сосана и еще одна монахиня определены в отдаленный монастырь Рождества Богородицы в Ласурия. Личные вещи им разрешили вынести из келий не самим, а через представителей правоохранительных органов.

В Чкондидской епархии в Мартвили уже почти месяц бушуют страсти после того, как новый митрополит владыка Степане начал постепенно избавляться от священнослужителей, которые симпатизировали предыдущему митрополиту. Какое-то время из-за протеста не только священнослужителей, но и части паствы богослужения ему приходилось проводить в присутствии полиции.

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Грузинская православная церковь (72)

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