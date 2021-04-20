В преддверии Пасхи в Грузии ужесточают контроль кондитерских

Объекты проверяются как с точки зрения санитарно-гигиенических норм и соответствия качеству, так и с точки зрения ведения документации

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Cпециалисты Национального агентства продовольствия Грузии приступили к проверке пекарен и кондитерских магазинов в преддверии Пасхи, сообщает пресс-служба агентства.

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Группы инспектирования агентства проверяют объекты в масштабах всей страны как с точки зрения санитарно-гигиенических норм и соответствия качеству, так и с точки зрения ведения документации.

В этом году специалисты уже проверили 578 объектов. За различные нарушения штрафы были выписаны 63 объектам, 20 из которых приостановили производственный процесс из-за критического несоответствия установленным нормам. Самые частые проблемы: нарушение санитарно-гигиенических норм, неисправность систем вытяжной вентиляции и отсутствие регистрации бизнес-оператора. Объектам позволят возобновить работу после устранения обнаруженных проблем.

Светлый праздник Пасхи православная церковь Грузии будет отмечать 2 мая. В этот день все покупают или пекут куличи, которые уже появились на прилавках кондитерских магазинов.

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