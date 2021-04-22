Противостояние в Чкондидской епархии Грузии: митрополита не пустили в храм

В епархию входят два района района Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Патриархия Грузии назвала беспрецедентным недавнее противостояние в Чкондидской епархии на западе Грузии, связанное с митрополитом Стефане.

Накануне митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Храм рождества Богородицы в селе Салхино (Самегрело). Двери церкви были закрыты сторонниками предшественника митрополита епископа Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала. Между священнослужителями завязалось не только словесное, но и физическое противостояние.

"Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло недавно в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения (от должности) бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового правителя епархии, они действуют с грубыми нарушениями церковных правил", - говорится в заявлении Патриархии.

В Патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом Грузинской Православной Церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй "покрывает в патриархии грех мужеложества". Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией.

Страсти в Чкондидской епархии: к резиденции митрополита стянута полиция >>

Кафедра Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района района Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.