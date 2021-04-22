22:07 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск
Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года

Противостояние в Чкондидской епархии Грузии: митрополита не пустили в храм

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Патриархия Грузии (90)
105 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/08/251109221.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210422/251541918/Protivostoyanie-v-Chkondidskoy-eparkhii-Gruzii-mitropolita-ne-pustili-v-khram.html

В епархию входят два района района Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Патриархия Грузии назвала беспрецедентным недавнее противостояние в Чкондидской епархии на западе Грузии, связанное с митрополитом Стефане.

Накануне митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Храм рождества Богородицы в селе Салхино (Самегрело). Двери церкви были закрыты сторонниками предшественника митрополита епископа Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала. Между священнослужителями завязалось не только словесное, но и физическое противостояние.

მამა პეტრემ (ცაავა) მარტვილის ეპარქია დატოვა
photo : Sputnik / Nika Lataria
"До встречи в раю" - отец Петре попрощался с Чкондидской епархией

"Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло недавно в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения (от должности) бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового правителя епархии, они действуют с грубыми нарушениями церковных правил", - говорится в заявлении Патриархии.

В Патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом Грузинской Православной Церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй "покрывает в патриархии грех мужеложества". Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией.

Страсти в Чкондидской епархии: к резиденции митрополита стянута полиция >>

Кафедра Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района района Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.

Темы:
Патриархия Грузии (90)
Теги:
Грузия, Скандал в Патриархии, Патриархия Грузии

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Акция протеста в Берлине: задержаны более 150 человек
В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться