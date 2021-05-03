COVID- статистика Грузии – последние данные по стране

Красными зонами остаются Тбилиси и Аджария, чуть лучше стала эпидемиологическая ситуация в Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 7 476 тестов на коронавирус, 3 111 – на антиген, 4 365 – ПЦР-тестов и выявлено 509 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 312 954 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 200 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 294 252 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 12 человек, а с начала пандемии – 4 163.

Из 509 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 321, Аджарии – 68, Имерети – 15, Квемо Картли – 15, Шида Картли – четыре, Гурии – три, Самегрело - Земо Сванети – 38, Кахети – 24, Мцхета-Мтианети – 14, Самцхе-Джавахети – пять, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 14 513 активных случаев, из них 4 114 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 801 пациента тяжелое, 151 подключен к аппарату искусственного дыхания. 718 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 609 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 89 человек, в самоизоляции – 33 612.

Показатель положительности, по данным на 2 мая, составляет 6.81%, за две недели – 5.0%, за семь дней – 5.6%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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