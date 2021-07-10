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Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава

Тбилисцам сделают перерасчет выплат за электроэнергию

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (369)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210710/252270233/Tbilistsam-sdelayut-pereraschet-vyplat-za-elektroenergiyu.html

Лишние начисления на платежи граждан неприемлемы, и призывает "Телмико" перепроверить их точность, отметил регулятор

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Жителям Тбилиси, которым начислены лишние суммы за израсходованную электроэнергию, сделают перерасчет платежей, сообщает Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).

По информации GNERC, несколько граждан обратились к комиссии с просьбой изучить начисленные "Тбилисской электроснабжающей компанией" (Телмико) абонентские платежи за июль.

Ремонтная бригада электриков компании Теласи у трансформаторной будки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Абоненты электросетей Грузии получат в июле две квитанции вместо одной

GNERC начала активное исследование этого вопроса, и в случае лишних начислений в ходе перерасчета, сумма платежей будет скорректирована. Если граждане уже заплатили излишне начисленные платежи, скорректированная сумма будет отражена на их абонентской карте.

Комиссия отмечает, что лишние начисления на платежи граждан неприемлемы, и призывает "Телмико" перепроверить их точность.

Новые электрораспределительные компании обслуживают бытовых потребителей и малые предприятия Грузии с 1 июля. Так, абонентов в Тбилиси вместо компании "Теласи" обслуживает "Телмико".

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Тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

Комиссия напоминает, что тариф на потребление электроэнергии больше не повышался.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (369)
Теги:
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, Тбилиси, энергетика, Грузия

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