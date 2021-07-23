Красота, грация, элегантность: Топ-10 "горячих" грузинок июля

Лето, жарко и даже горячо. Мы предлагаем увидеть, как душные июльские дни и ночи проводят самые сексапильные грузинские селебрити и звезды Instagram

Sputnik Грузия уже выяснил, кто были самыми "горячими" девушками и молодыми мужчинами июня. А за июнем, как известно, следует июль. Так что все логично. Продолжайте наслаждаться летом и прелестью грузинских женщин!

Нуца Бузаладзе

Грузинская певица, также известная в России, Нуца Бузаладзе – девушка эффектная, порой сногсшибательная (вы в курсе ее невероятных вокальных данных?). Поэтому она не могла не попасть в список "горячих" грузинок июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nutsa Buzaladze (@nutsabuza)

Нуца обожает петь, путешествовать, заниматься усовершенствованием себя и своей фигуры, а также красиво отдыхать. Так что предлагаем не проходить мимо Инстраграм-страницы 24-летней певицы, ведь там просто море ярких и летних фото.

Руска Каркашадзе

Следующей в нашем списке будет юная грузинская актриса и телеведущая Руска Каркашадзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RUSKA KARKASHADZE/Actress (@ruska.karkashadze)

Судя по всему, молодая актриса любит жаркие летние дни и носить купальники, ведь она часто делиться фотографиями в купальных костюмах, показывая прекрасную фигуру. К слову, Руске всего 18 лет!

Foxy Эленико

Известный грузинский TikTok-блогер Foxy Эленико выкладывает фото в купальниках или откровенных нарядах не так часто, как предыдущие наши героини, зато делает это метко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦊 𝑬𝒍𝒆𝒏𝒊𝒌𝒐 𝑹𝒖𝒌𝒉𝒂𝒅𝒛𝒆 🦊 (@foxy_eleniko)

Недавние снимки Эленико из Рачи произвели фурор среди ее подписчиков. Еще бы, вы посмотрите на ее формы!

Гванца Багратиони

Блогер, певица в прошлом, и просто грузинская Барби Гванца Багратиони точно не оставит вас равнодушным благодаря своей внешности и фигуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от gvanca bagrationi💎 (@gvantsa99.bagrationi)

Девушка часто любит делиться фотографиями, демонстрируя свои длинные, стройные ноги и кукольную внешность.

Нино Нинидзе

Шарм, харизма, красота – все это российская актриса и певица грузинского происхождения Нино Нинидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Нинидзе также охотно делится снимками из отпусков или просто отдыха. Так все заметили, что грузинка обладает прекрасными формами, которым многие могут позавидовать.

Нино Гачечиладзе

Актриса Нино Гачечиладзе, которую, кстати, часто называют грузинской Одри Хепберн из-за схожести со своей культовой коллегой, очень элегантна и изящна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Gachechiladze (@gachka31)

Ее "горячие" фото в Instagram появляются не так часто, но недавно актриса все же порадовала подписчиков фото в купальнике. Одно слово – восторг!

Саломе Гвиниашвили

Грузинская модель и телеведущая Саломе Гвиниашвили также недавно поделилась эффектными фото в купальнике в рамках рекламной кампании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salome Gviniashvili (@salomegviniashvili)

Темноволосая, яркая грузинка выглядит отлично – подписчики в восторге. Кстати, старшему сыну Саломе 19 лет!

Тако Сазина

Блогеров в Грузии много и все они красивые. Еще один представитель профессии XXI века в нашем списке – это Тако Сазина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tako Sazina (@sazinabeauty)

Мы не нашли фото Тако в купальнике, но фотографий в сексапильных платьях с декольте и смелыми вырезами достаточно. Девушка любит делиться эстетичными фото и делает это умело.

Ануки Арешидзе

Успешный дизайнер, "первая леди Тбилиси" Ануки Арешидзе – это одно большое слово "стиль". Следить за ее Instagram одно удовольствие. Но сейчас не об этом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANOUKI ARESHIDZE (@anoukigold)

Мама четверых мальчиков выглядит умопомрачительно, однако выкладывать фото в купальниках или белье не любит. Но вы посмотрите на это фото, на эту талию! Можно смело сказать, что Арешидзе обладает прекрасными формами. В общем, мэру Тбилиси Кахи Каладзе с женой определенно повезло!

Нина Дзадзамия

И закрывает топ "горячих" грузинок июля 28-летняя Нина Дзадзамия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina Dzadzamia (@nina_dzadzamia)

Нина – блогер, также руководит маркетингом Академии цифровых индустрий (Academy of Digital Industries). Девушка любит путешествовать, заниматься спортом, проводить время с друзьями, чем и активно делится в своем блоге. Яркость, шарм, харизма – все это Нина.

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