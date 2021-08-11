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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

UNICEF и Минобразования Грузии обеспечат организованную вакцинацию педагогов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (705)
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Sputnik Грузия
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В системе образования Грузии на сегодняшний день работают 67,3 тысячи педагогов, вакцинированы же к этому времени всего 1 308 человек

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии и UNICEF обеспечат организованную массовую вакцинацию педагогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр образования Михаил Чхенкели обсудил с представителем UNICEF в Грузии Гасаном Халилем подробный план вакцинации учителей.

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© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Чхенкели отметил важность защиты здоровья учащихся и студентов, для чего необходима иммунизация лиц, трудоустроенных в системе образования. Именно таким путем возможно создание безопасной образовательной среды.

Во всех центрах иммунизации, действующих в Грузии, выделены дополнительные пространства для представителей сферы образования. В них они могут вакцинироваться желаемой вакциной без предварительной регистрации. По словам Чхенкели, такие условия для трудоустроенных в секторе образования созданы для того, чтобы они смогли легко вакцинироваться.

По словам Халиля, UNICEF проводит встречи информационного характера во всей Грузии с педагогами. Главная цель встреч – предоставить информацию о вакцинации. О пользе и важности вакцинации с педагогами беседуют известные эксперты сферы здравоохранения и представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. По словам Халиля, после подобных встреч многие педагоги подключаются к процессу вакцинации.

В Грузии показатель вакцинации школьного персонала остается самым низким. По последним данным, одной дозой вакцинированы 1 308 человек. В Грузии 67,3 тысячи педагогов общеобразовательных учреждений.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (705)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, образование

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