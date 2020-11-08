Лидер сборной Северной Македонии по футболу ждет трудного матча в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Лидер и капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев считает, что финал Лиги наций УЕФА против Грузии, который состоится в Тбилиси 12 ноября, получится очень тяжелым и напряженным. Об этом нападающий заявил в интервью македонскому изданию.

"Нам предстоит провести очень непростой матч, и он будет отличаться от тех игр, которые мы уже провели со сборной Грузии. Мы знаем плюсы и минусы соперника. Для того чтобы победить, мы должны быть хладнокровными и использовать все их ошибки. Но это финал, и фаворита здесь нет. Судьбу противостояния решат нюансы, которые, надеюсь, будут в нашу пользу. Один из таких нюансов – отсутствие болельщиков на трибунах, потому что мы играем в гостях. Хотя мне очень жаль, что их не будет. Потому что футбол – это игра, в первую очередь, для фанатов", - сказал Пандев.

При этом капитан северо-македонцев отметил, что предстоящая игра вряд ли получится зрелищной.

"Судьбу таких матчей, как этот, решает не тактика, а жажда победы. Финал проводится не ради тактики и зрелищности, а ради победы", - заявил футболист.

Выделил Пандев и футболиста в составе сборной Грузии, от которого может исходить наибольшая опасность для его команды.

"Это, безусловно, Хвича Кварацхелия, выступающий за казанский "Рубин". Это очень хороший футболист с отличными техническими навыками. Нам необходимо уделить ему особое внимание, потому что мы уже видели, какие проблемы он может создать нашей обороне", - отметил капитан сборной.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборные Грузии и Северной Македонии выступают в группе два дивизиона "С". Обе встречи между командами и в Тбилиси, и в Скопье завершились с одинаковым счетом 1:1. Стоит отметить, что Кварацхелия причастен к обоим голам грузинской сборной. В домашнем матче он заработал пенальти, который реализовал Окриашвили, а на выезде сам поразил ворота сборной Северной Македонии.

Вайсс назвал расширенный состав сборной Грузии по футболу на исторический матч >>

Победитель матча Грузия – Северная Македония получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года.