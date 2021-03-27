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Фигуристка Алина Урушадзе

Грузинская фигуристка завоевала лицензию на Зимние Олимпийские игры в Пекине

© AFP / JONATHAN NACKSTRAND
Спорт
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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (34)
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Вторую лицензию Грузии может принести фигурист Морис Квителашвили, который после короткой программы на чемпионате мира занимает 21 место

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Грузинская фигуристка Алина Урушадзе завоевала лицензию за Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия), завоевавшие серебряные медали в соревнования в танцах на льду на чемпионате мира
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Урушадзе заняла 20 место (169,01 балла) на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Стокгольме, что позволило 17-летней спортсменке завоевать для Грузии первую лицензию на Зимние ОИ-2022 года.

Вторую лицензию на Зимнюю Олимпиаду 2022 года Грузии может принести фигурист Морис Квителашвили. После короткой программы на ЧМ грузинский фигурист занимает 21 место. Произвольную программу на суд зрителей и жюри фигуристы представят 27 марта.

Фигуристка Алина Урушадзе представляет сборную Грузии и несет грузинский флаг
© AFP / FABRICE COFFRINI
Фигуристка Алина Урушадзе представляет сборную Грузии и несет грузинский флаг

На прошлых Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (2018), сборную Грузии представляли четыре спортсмена: горнолыжники Нино Цикоаури и Ясон Абрамашвили, саночник Георгий Согоян и фигурист Морис Квителашвили.

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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (34)

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