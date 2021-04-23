Кварацхелия: Слуцкий дал мне шанс, и я им воспользовался

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и "Рубина" Хвича Кварацхелия считает, что приход на пост главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого стал него важным событием в жизни.

"Конечно, его приход в команду стал для меня важным событием. При Романе Шаронове я не играл, потому что он решил, что я не готов играть в старте. Так бывает, у каждого тренера есть свое видение. Слуцкий пришел, дал шанс, и я думаю, сумел им сполна воспользоваться. Конечно, тем, что было до Слуцкого, я был недоволен. Каждый футболист хочет играть много. Но я тренировался на 100 процентов, не обращал внимания на это. Слуцкий же это сразу увидел и оценил", - сказал Кварацхелия в интервью изданию Business-Gazeta.

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин

До "Рубина" Кварацхелия полгода провел в московском "Локомотиве", где играл под руководством Юрия Семина. По словам грузинского полузащитника, в стане "железнодорожников" он приобрел бесценный опыт.

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"У нас до сих пор очень хорошие отношения (с Семиным – прим. ред.). Я ему очень благодарен, так как многому научился у него не только на поле, но и за его пределами. Что-то конкретное выделить сложно. Если говорить о футболе, Семин мне очень многое в понимании командной игры. Могу сказать, что мы с ним лично разговаривали достаточно часто", - отметил футболист.

© photo: Sputnik / Владимир Песня Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий

При этом Кварацхелия считает, что именно время, проведенное в "Локомотиве", позволило ему адаптироваться под интенсивные тренировки Слуцкого.

"Когда пришел в "Локомотив" - да, почувствовал тяжесть высоких нагрузок. Но в "Рубине" уже не нужно было привыкать, потому, считаю, что был готов физически. При этом я бы не сказал, что тренировки у Слуцкого сильно труднее, чем у Шаронова. Да, есть различия в деталях. Например, у Шаронова работа была больше связана с тактикой, а у Слуцкого с мячом", - заявил футболист.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля 2019 года, куда он перешел из московского "Локомотива". В составе казанского клуба грузинский полузащитник провел 50 матчей в РПЛ, в которых забил семь голов и сделал 13 результативных передач (включая заработанные пенальти).

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария", "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало.

По версии авторитетного издания transfermarkt.com рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

Стоит также отметить, что если Кварацхелия летом покинет Казань, то за "Рубин" он больше не сыграет. В матче прошлого тура РПЛ против "Урала" (1:0) грузинский полузащитник получил травму (повреждение задней поверхности бедра). На восстановление потребуется несколько недель, а до завершения чемпионата России осталось всего четыре тура.

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