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Сборная Италии вышла в финал ЕВРО-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти

© AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (69)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210707/252235763/Sbornaya-Italii-vyshla-v-final-EVRO-2020-obygrav-komandu-Ispanii-v-serii-penalti.html

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти более точными оказались итальянские футболисты

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Футболисты сборной Италии в серии пенальти победили команду Испании и вышли в финал чемпионата Европы.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей во вторник на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. На 60-й минуте итальянцы вышли вперед после точного удара Федерико Кьезы, испанцы на 80-й минуте ответили мячом Альваро Мораты.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Италии – 4:2.

Второй финалист определится в среду в матче сборных Англии и Дании.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (69)
Теги:
Испания, Италия, Чемпионат Европы, футбол

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