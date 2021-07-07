Сборная Италии вышла в финал ЕВРО-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти более точными оказались итальянские футболисты
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Футболисты сборной Италии в серии пенальти победили команду Испании и вышли в финал чемпионата Европы.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей во вторник на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. На 60-й минуте итальянцы вышли вперед после точного удара Федерико Кьезы, испанцы на 80-й минуте ответили мячом Альваро Мораты.
В серии пенальти точнее оказалась сборная Италии – 4:2.
Второй финалист определится в среду в матче сборных Англии и Дании.
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