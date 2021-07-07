Сборная Италии вышла в финал ЕВРО-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти более точными оказались итальянские футболисты

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Футболисты сборной Италии в серии пенальти победили команду Испании и вышли в финал чемпионата Европы.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей во вторник на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. На 60-й минуте итальянцы вышли вперед после точного удара Федерико Кьезы, испанцы на 80-й минуте ответили мячом Альваро Мораты.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Италии – 4:2.

Второй финалист определится в среду в матче сборных Англии и Дании.