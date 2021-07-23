Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 24 июля - представление спортсменов

На Олимпийских играх в Токио сборная Грузии представлена 35 атлетами в 11 видах спорта. 24 июля, во второй день ОИ, борьбу за медали начнут пятеро их них

Лухум Чхвимиани – дзюдо, -60 кг

© Sputnik / STRINGER Дзюдоист Лухум Чхвимиани проводит поединок в рамках чемпионата Европы

Дзюдо – традиционно успешный вид спорта для сборной Грузии, и с каждой Олимпиады наши дзюдоисты обязательно возвращаются с медалями. За шесть ОИ, начиная с Атланты-1996, грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей, из которых три золотые, две серебряные и три бронзовые. Вряд ли Игры в Токио станут исключением. Причем грузинские дзюдоисты могут подняться на пьедестал в любой весовой категории.

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К одним из фаворитов турнира относится Лухум Чхвимиани (-60 кг). По версии аналитиков Международной федерации дзюдо (IJF), Чхвимиани может побороться за медаль любого достоинства, а его основными конкурентами на Играх станут Роберт Мшвидобадзе (Россия) и Наохиша Такато (Япония).

Необходимо отметить, что в этом году Чхвимиани победил Мшвидобадзе в финале "Большого шлема" в Казани.

Чхвимиани – действующий чемпион мира (2019), победитель Европейских игр (2019), трехкратный победитель этапов Гран-при, а также победитель турнира из серии "Большой шлем" (2021). В рейтинге IJF грузин занимает 10 место.

Для 28-летнего Чхвимиани Олимпиада в Токио станет первой в карьере.

Николоз Басилашвили – теннис, одиночные соревнования

© AFP / CHRISTOF STACHE Теннисист Николоз Басилашвили выиграл турнир ATP

Из-за неудачного выступления на турнире в Гамбурге Николоз Басилашвили опустился сразу на 13 позиций и перед Олимпиадой занимает 42 позицию в рейтинге АТР. Тем не менее, Басилашвили остается сильнейшим теннисистом Грузии и будет представлять страну на ОИ во второй раз в карьере.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) Басилашвили выступил откровенно плохо, проиграв в первом же круге Пабло Куэвасу в трех сетах – 3:6, 7:6, 3:6.

С тех пор утекло много воды и Басилашвили успел выиграть пять турниров из серии АТР. Дважды в Гамбурге (2018, 2019), в Пекине (2018) и дважды в текущем сезоне – в Дохе и в Мюнхене.

Олимпийский турнир в Токио пройдет на "харде", на котором Басилашвили чувствует себя вполне уверенно. Говорить о медальных ожиданиях, как мне кажется, пока рано. Но преодолеть несколько раундов грузинскому теннисисту вполне под силу.

В первом круге Басилашвили сыграет с испанцем Роберто Карбальес Баэна (90). Соперники дважды встречались между собой и оба раза победил Басилашвили.

Сандро Базадзе – фехтование (сабля)

photo: International Fencing Federation / FB Грузинский саблист Сандро Базадзе

Базадзе уже много лет является сильнейшим саблистом Грузии. Он трижды подряд (2017, 2018, 2019) становился бронзовым призером чемпионатов Европы в индивидуальных соревнованиях; двухкратный призер этапов Кубка мира и турниров из серии Гран-при.

В рейтинге сильнейших саблистов мира занимает седьмую строчку.

Для Базадзе предстоящие Игры в Токио станут вторыми в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро грузин дошел до 1/8 финала, где уступил действующему на тот момент Олимпийскому чемпиону Ким Джунг-Хвану из Южной Кореи.

Ираклий Ревишвили – плавание, 400 метров вольным стилем

© Sputnik / Levan Avlabreli Ираклий Ревишвили

Для Ираклия Ревишвили Олимпиада в Токио станет первой в карьере. Грузинский пловец, специализирующийся на средних дистанциях вольным стилем, участвовал в Играх в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). Правда, назвать успешным его выступления не получится.

Ни на одной из Олимпиад Ревишвили не сумел выйти в полуфинал соревнований.

Ревишвили является рекордсменом Грузии на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Эскерхан Мадиев – бокс, - 69 кг

photo: Boxing Federation Of Georgia / FB Участник Олимпиады в Токио боксер Эскерхан Мадиев

Эскерхан Мадиев – один из самых молодых спортсменов в составе олимпийской сборной Грузии. Ему всего 23 года, и вполне понятно, что Игры в Токио станут для него первыми в карьере.

Мадиев стал заниматься боксом в 10 лет, а в возрасте 19 лет (в 2017 году) стал победителем молодежного чемпионата Европы. На взрослом чемпионате Европы в 2019 году в Минске Мадиев занял девятое место.