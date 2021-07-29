Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 30 июля – представление спортсменов

Гурам Тушишвили – дзюдо, (+100 кг)
В интервью Sputnik Грузия до старта Олимпийских игр генеральный секретарь НОК Грузии Эмзар Зенаишвили сказал, что на Играх может "выстрелить" любой дзюдоист. И как в воду глядел. Сборная Грузии завоевала в Токио три медали (одно золото и два серебра), и все они на счету дзюдоистов. Никто не удивится, если на пьедестал почета поднимется и Гурам Тушишвили.
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26-летний Тушишвили на данный момент занимает шестое место в мировом рейтинге. Грузинский тяжеловес является чемпионом мира (2018) и трехкратным победителем континентальных первенств. Правда, нынешний сезон для Тушишвили складывается не лучшим образом. На его счету всего два пьедестала – бронза на чемпионате Европы и третье место на "Большом шлеме" в Тель-Авиве. Но как показывают результаты грузинских дзюдоистов на ОИ – это не имеет никакого значения.
Эскерхан Мадиев – бокс, (-69 кг)
Эскерхан Мадиев может завоевать для Грузии первую медаль в боксе с Игр в Сиднее (2000). Тогда бронзовым призером стал Владимир Чантурия (-91 кг). Для этого Мадиеву в ¼ финала нужно победить Андрея Замкова (Россия), и как минимум бронзовая награда ему гарантирована.
Однако сделать это будет очень непросто. 34-летний Замков – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012) и чемпион мира 2019 года.
София Шатиришвили – легкая атлетика, толкание ядра
На Олимпиаду в Токио квалифицировались пять легкоатлетов из Грузии. Это повторение рекорда. Такое же количество спортсменов "королевы спорта" Грузия представила и на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро.
Первой на старт выйдет София Шатиришвили, которая примет участие в квалификационных соревнованиях в толкании ядра.