Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 30 июля – представление спортсменов

В седьмой соревновательный день, 30 июля, на Олимпиаде в Токио сборную Грузии представят три спортсмена: дзюдоист Гурам Тушишвили, боксер Эскерхан Мадиев и легкоатлетка София Шатиришвили

Гурам Тушишвили – дзюдо, (+100 кг)

В интервью Sputnik Грузия до старта Олимпийских игр генеральный секретарь НОК Грузии Эмзар Зенаишвили сказал, что на Играх может "выстрелить" любой дзюдоист. И как в воду глядел. Сборная Грузии завоевала в Токио три медали (одно золото и два серебра), и все они на счету дзюдоистов. Никто не удивится, если на пьедестал почета поднимется и Гурам Тушишвили.

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26-летний Тушишвили на данный момент занимает шестое место в мировом рейтинге. Грузинский тяжеловес является чемпионом мира (2018) и трехкратным победителем континентальных первенств. Правда, нынешний сезон для Тушишвили складывается не лучшим образом. На его счету всего два пьедестала – бронза на чемпионате Европы и третье место на "Большом шлеме" в Тель-Авиве. Но как показывают результаты грузинских дзюдоистов на ОИ – это не имеет никакого значения.

Эскерхан Мадиев – бокс, (-69 кг)

© REUTERS / UESLEI MARCELINO Олимпиада в Токио - бокс, Эскерхан Мадиев из Грузии

Эскерхан Мадиев может завоевать для Грузии первую медаль в боксе с Игр в Сиднее (2000). Тогда бронзовым призером стал Владимир Чантурия (-91 кг). Для этого Мадиеву в ¼ финала нужно победить Андрея Замкова (Россия), и как минимум бронзовая награда ему гарантирована.

Однако сделать это будет очень непросто. 34-летний Замков – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012) и чемпион мира 2019 года.

София Шатиришвили – легкая атлетика, толкание ядра

На Олимпиаду в Токио квалифицировались пять легкоатлетов из Грузии. Это повторение рекорда. Такое же количество спортсменов "королевы спорта" Грузия представила и на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро.

Первой на старт выйдет София Шатиришвили, которая примет участие в квалификационных соревнованиях в толкании ядра.