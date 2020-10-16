"Европейская Грузия": тяжеловесная команда лидеров с прошлым

Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" третья по величине партия в Грузии и вторая оппозиционная партия по числу сторонников в стране

"Европейская Грузия – движение за свободу" было создано в конце 2016 года экс-лидерами бывшей правящей силы "Единое национальное движение".

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Сильные фигуры с прошлым

Основной состав партии – такие матерые политики как Давид Бакрадзе, Гига Бокерия, Георгий Церетели, Акакий Бобохидзе и многие другие. Все они ушли из "Нацдвижения" из-за разногласий с ее основателем экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по поводу революционного развития событий после парламентских выборов 2016 года. Тогда "Грузинская мечта" удержала власть, сформировав новое правительство.

За ними последовал и молодой костяк партии, оказавшийся в "Нацдвижении" уже к концу правления – Элене Хоштария, Отар Кахидзе и другие. Позже к "европейцам" примкнул харизматичный бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидев свой срок в тюрьме при новой власти решил сменить партию.

Стремление выжить

Сразу после основания "Европейская Грузия" оказалась силой, которую прочно ассоциировали с властью Саакашвили. Даже не являясь членами его партии им приходилось постоянно отражать нападки правящей партии за его девятилетнее правление.

Какое-то время ее сотрудничество с бывшими соратниками по партии продолжалось, пока между ними не оказались амбиции обеих сил быть первыми. Тогда конфликт между партиями начал расти.

Апогея он достиг к парламентским выборам 2020 года, когда партия "Европейская Грузия" решила сделать ставку на коалиционное правительство, где у каждой партии будут одинаковые права, а "Нацдвижение" – на коалицию, в которой главным будет Михаил Саакашвили.

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С этих пор "Европейская Грузия" ведет новую политику – в оппозиции, но против Саакашвили.

Одиночная игра на коалицию

На этих выборах задача "Европейской Грузии" перетянуть на свою сторону как можно больше сторонников из "Нацдвижения" и привлечь новых избирателей, поэтому в своей программе она делает акцент на социальную политику и исправление ошибок прошлого.

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Партия обещает справиться с основными проблемами населения – низкими пенсиями, высокими ценами на лекарства, высокими налогами и проблемами правосудия.

Согласно опросам, у "Европейской Грузии" есть все шансы попасть в парламент, заняв третье место. Ее рейтинг в преддверии выборов колеблется от 3,9 до 9% по данным шести опросов, проводимых различными компаниями. Также опросы показывают, что рейтинг партии продолжает расти перед выборами.

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