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Нино Бурджанадзе, лидер движения Единая Грузия

"Единая Грузия – демократическое движение" - справка

© Sputnik / Alex Shlamov
Справки
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Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (12)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201026/249810067/Edinaya-Gruziya--demokraticheskoe-dvizhenie---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, основанной экс-спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе, – справка Sputnik Грузия

  • Оппозиционная партия.
  • Основана в ноябре 2008 года экс-спикером парламента Грузии, соратницей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по революции роз 2003 года Нино Бурджанадзе.
  • Спустя год партия активно принимала участие в митингах оппозиции с требованием отставки Саакашвили с поста президента Грузии. 
  • В мае 2011 года вместе с общественной организацией "Народное собрание" организовала массовые протесты в Тбилиси и крупных городах страны. Разгон этой акции 26 мая 2011 года был одним из самых жестоких за новейшую историю Грузии.
  • Впервые партия приняла участие в выборах в 2013 году, выдвинув своего лидера Нино Бурджанадзе на пост президента Грузии.
  • Получив более 10% голосов на этих выборах, в 2016 году партия набрала всего 3,54% на выборах в парламент 2016 года и не смогла попасть в парламент.
 Год   Вид выборов   Количество голосов   Доля проголосовавших 
2013  Президентские  165 933   10,18%
2014  Органы местной власти   144 691  10,22%
2016  Парламентские   62 166  3,53%
2017  Органы местной власти    38 898  2,59%
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: Нино Бурджанадзе, Анзор Бицадзе, Григол Барамидзе.
  • С именем "Единой Грузии" связано несколько скандалов, один из которых касался акции протеста 2011 года, когда Бурджанадзе в отличии от других лидеров за несколько минут до разгона покинула протестующих и ее эскорт сбил полицейского.
  • Второй скандал был связан с частыми визитами Бурджанадзе в Москву. Прозападная оппозиция сразу же обвинила ее в финансировании из Кремля.
  • На выборы партия идет под номером "3" с лозунгом "Выбери силу и опыт".
  • В своей программе предлагает прямой диалог с Россией, не исключая тесных отношений с ЕС и США. 
  • Новый взгляд на политику: что предлагает партия Бурджанадзе>> 
  • Рейтинг "Единой Грузии " по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос   Рейтинг 
 Gorbi    1,7%
 Ipsos   1%
 Edison Research    1%
 Survation   1%
Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (12)
Теги:
Бека Бурджанадзе


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