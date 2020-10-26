"Единая Грузия – демократическое движение" - справка

- Оппозиционная партия.
- Основана в ноябре 2008 года экс-спикером парламента Грузии, соратницей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по революции роз 2003 года Нино Бурджанадзе.
- Спустя год партия активно принимала участие в митингах оппозиции с требованием отставки Саакашвили с поста президента Грузии.
- В мае 2011 года вместе с общественной организацией "Народное собрание" организовала массовые протесты в Тбилиси и крупных городах страны. Разгон этой акции 26 мая 2011 года был одним из самых жестоких за новейшую историю Грузии.
- Впервые партия приняла участие в выборах в 2013 году, выдвинув своего лидера Нино Бурджанадзе на пост президента Грузии.
- Получив более 10% голосов на этих выборах, в 2016 году партия набрала всего 3,54% на выборах в парламент 2016 года и не смогла попасть в парламент.
|Год
|Вид выборов
|Количество голосов
|Доля проголосовавших
|2013
|Президентские
|165 933
|10,18%
|2014
|Органы местной власти
|144 691
|10,22%
|2016
|Парламентские
|62 166
|3,53%
|2017
|Органы местной власти
|38 898
|2,59%
- Лидеры партии и знаковые фигуры: Нино Бурджанадзе, Анзор Бицадзе, Григол Барамидзе.
- С именем "Единой Грузии" связано несколько скандалов, один из которых касался акции протеста 2011 года, когда Бурджанадзе в отличии от других лидеров за несколько минут до разгона покинула протестующих и ее эскорт сбил полицейского.
- Второй скандал был связан с частыми визитами Бурджанадзе в Москву. Прозападная оппозиция сразу же обвинила ее в финансировании из Кремля.
- На выборы партия идет под номером "3" с лозунгом "Выбери силу и опыт".
- В своей программе предлагает прямой диалог с Россией, не исключая тесных отношений с ЕС и США.
- Новый взгляд на политику: что предлагает партия Бурджанадзе>>
- Рейтинг "Единой Грузии " по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|Gorbi
|1,7%
|Ipsos
|1%
|Edison Research
|1%
|Survation
|1%