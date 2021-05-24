Лунное затмение 26 мая 2021: значение в астрологии, знаки зодиака

Полное лунное затмение 26 мая 2021 года пройдет в знаке зодиака Стрелец и откроет первый коридор затмений этого года, который продлится две недели

Наблюдать первое лунное затмение в 2021-м смогут жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Однако астрологи уверяют, что влияние лунного затмения ощутят в том числе и жители тех регионов, где не смогут увидеть астрономическое явление.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о значении лунного затмения в астрологии и как повлияет астрономическое событие на знаки зодиака.

Значение в астрологии

Полное лунное затмение 26 мая произойдет в знаке Стрельца и принесет мудрость и стремление к получению знаний, поэтому астрологи советует посвятить это время получению полезных навыков и чтению книг.

Стрелец действует на людей успокаивающе – они лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, при этом становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям. Этот период в астрологии считается особо удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной сфере.

© photo: Sputnik / Igor Podgorniy Фаза лунного затмения "кровавая луна" над Петрозаводском

Лунное затмение 26 мая откроет первый коридор затмений 2021 года, который продлится до 10 июня и завершится солнечным затмением. По астрологии, события в жизни человека в этот период будут судьбоносными, а ошибки исправлять придется долгие годы.

Прожить период коридора затмений астрологи советуют максимально позитивно, избегать ссор и конфликтов, не общаться с людьми, которые не внушают доверия и могут обмануть. Исключить следует также употребление алкоголя и прочих дурманящих веществ. Начать соблюдать эти рекомендации нужно уже с 26 мая.

А вот начинать новые дела, открывать бизнес и заключать брак в дни лунных затмений астрологи не советуют - начинания не будут успешными.

Как повлияет затмение на знаки зодиака?

Лунное затмение 26 мая, по астрологии, очень важно для Близнецов и Стрельцов и окажет наибольшее влияние на эти знаки зодиака. Для многих представителей этих знаков зодиака это отличный шанс начать новый виток в отношениях с людьми - судьба подарит им важную встречу с будущей половинкой. Астрологи призывают Близнецов и Стрельцов к осторожности - возможно некоторым представителям знаков зодиака придется столкнуться с судебными тяжбами, которые могут затянуться на годы, если дело не решить компромиссом.

Овнов и Весов настигнут радикальные перемены в судьбе в путешествиях, вдали от дома. Представители знаков зодиака смогут начать новый цикл в сфере образования и приобрести новые знания.

© photo: Sputnik / Igor Podgorniy Луна во время затмения над Петрозаводском

Лунное затмение 26 мая для Тельцов и Скорпионов проявится в сфере финансов – некоторые представители этих знаков зодиака могут внезапно разбогатеть, другие – все быстро потеряют.

Раков и Козерогов ждет сложный период – представителей знаков зодиака могут предать и подставить те, кому они доверяли. Лунное затмение 26 мая повлияет на Раков и Козерогов по-разному – некоторые представители знака зодиака могут заболеть, другие, напротив – исцелиться.

Астрологи призывают Львов и Водолеев к осторожности – новые друзья, с духом авантюризма, могут втянуть представителей знака зодиака в большую игру с непредсказуемыми последствиями. Лунное затмение 26 мая очень важное для Львов, занимающихся творчеством, – возможны успешные выставки, внезапный рост популярности, неожиданное получение крупной прибыли или заманчивые предложения по работе.

Лунное затмение 26 мая очень важное также для Дев и Рыб – представители знаков зодиака возможно получат новые предложения в профессиональном плане. Изменит затмение и личную жизнь представителей знака зодиака.

Кровавая Луна

Полное лунное затмение 26 мая произойдет в 15:19 по тбилисскому времени. В это же время жители нашей планеты смогут увидеть и самую большую Луну 2021 года, то есть полное затмение Суперлуны.

Суперлуние — астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли. Луна в это время имеет красивый красноватый оттенок, появление которого в древние времена наводило на людей ужас.

Примерно 100 лет назад "Кровавая Луна", по мнению людей, являлась предвестником войн, голода и разных природных катаклизмов.

© AP Photo / J. David Ake Восход кровавой луны над небоскребами Нью-Йорка

Астрологи сегодня считают, что "Кровавая Луна" влияет на людей как положительно, так и отрицательно. Так, например, можно в это время загадать желание, которое обязательно сбудется.

В день "Кровавой Луны" астрологи не советуют совершать крупные покупки, садиться за руль автомобиля, отправляться в дальние путешествия, посещать большие скопления людей и злоупотреблять алкоголем.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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