Что нельзя делать во время лунного затмения 26 мая: приметы и ритуалы

Полное лунное затмение и затмение Суперлуны в 2021-м жители Земли увидят 26 мая – наблюдать за "кровавой Луной" в этот день смогут жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки

С древности люди боялись астрономических явлений и в первую очередь лунных затмений и Суперлуний, когда Луна имеет красивый красноватый оттенок, приписывая им различные катаклизмы и проблемы.

Несмотря на то, что наука давно и подробно описала эти и другие природные явления, приметы, суеверия и ритуалы из прошлого сохранились по сей день.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать во время лунного затмения 26 мая, а также о связанных с ним приметах, суевериях и ритуалах.

Что нельзя делать

Лунное затмение, как утверждают ученые, можно не только увидеть, но и почувствовать, поскольку спутник нашей планеты выполняет функции огромного магнита, и любые события, происходящие с Луной, напрямую влияют на земную жизнь.

Количество преступлений и ДТП, по статистике, возрастает в полнолуние, особенно в период затмения.

Обычно влияние лунного затмения ощущаетсяся за три дня до самого события и три – после. Следовательно, во время майского лунного затмения в 2021-м осторожность проявлять нужно примерно с 23 по 29 мая.

© photo: Sputnik / Igor Podgorniy Луна во время затмения над Петрозаводском

Нельзя во время лунного затмения принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением. Во время лунного затмения нельзя делать операции, проводить какие-либо процедуры и желательно отложить консультации у врачей на более благоприятный период.

Нельзя во время лунного затмения решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг. Не желательно в это время также получать или дарить дорогие подарки. Категорически воспрещается во время лунного затмения выяснять отношения – по приметам конфликт может привести к непоправимым результатам.

Во время лунного затмения нельзя путешествовать или ехать в командировку – по приметам в этот период возрастает опасность несчастных случаев. Нельзя во время затмений менять имидж, поэтому все манипуляции с собственной внешностью лучше отложить на более благоприятный период. Во время лунного затмения воспрещены серьезные нагрузки, поэтому в эти дни нельзя заниматься спортом.

Приметы и ритуалы

Лунное затмение с трепетом ждут медиумы, целители, шаманы и травники, которые говорят, что ритуалы, проведенные в это время, имеют огромную силу.

В лунное затмение вступать в интимные отношения нельзя – по приметам зачатые и рожденные в это время люди имеют неблагоприятную судьбу и у них могут проявляться наихудшие черты характера, которые исправить не получится.

© photo: Sputnik / Igor Podgorniy Фаза лунного затмения "кровавая луна" над Петрозаводском

Свадьбу в лунное затмение играть нельзя – есть примета, что брак заключенный в это время прочным не будет.

Употреблять алкоголь во время лунного затмения – плохая примета. Считается, что это может стать причиной возникновения вредных привычек.

В тоже время люди верили, что в лунное затмение можно избавиться от вредных привычек и проводили соответствующие ритуалы. Некоторые ритуалы проводят и сегодня.

Ритуал на очищение

За час до наступления лунного затмения выпейте стакан воды и примите контрастный душ, меняя воду не меньше пяти раз. Согласно ритуалу, мужчины заканчивают водную процедуру холодной водой, а женщины – теплой. Зажгите свечу и подумайте о своей жизни, не отрывая взгляда от пламени. Потом посмотрите на себя в зеркало, лягте в кровать, головой в направлении севера, и посмотрите на себя как бы со стороны. Подумайте о своих проблемах и привычках, от которых хотите избавиться и переведите их на своего "двойника". Затем сжимайте изображение, чтобы оно растворилось в воздухе, полежите еще немного, а после потушите свечу и снова примите контрастный душ.

CC0 / Pixabay Горящая свеча в руке, фото из архива

Ритуал на исполнение желаний

Вселенная имеет сильное воздействие за 10 минут до лунного затмения и столько же после него, поэтому прошение человека будет быстрее услышано, а желание исполнено.

Для проведения ритуала закройте глаза, представьте себя в приятном для вас месте и произнесите магические слова: "Я красив(а), успешен(на), богат(а)! Деньги сами ищут путь в мой кошелек, здоровье – в мое тело, знания – в мой разум!"

Помочь воображению можно картинкой, на которой изображена ваша мечта – всматривайтесь в нее и, главное, верьте, что задуманное исполнится.

Материал подготовлен на основе открытых источников