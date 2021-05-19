Грузия принимает участие в туристической выставке FITUR-2021 в Испании

Туристические возможности Грузии представлены по всей территории выставки через баннеры, видеоролики, различные мероприятия, презентации и информационные каналы

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузия принимает участие в международной туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде как страна-партнер, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.

Выставка пройдет с 19-23 мая. Администрация по туризму отмечает, что это уникальный шанс для страны, запустить маркетинговую кампанию в условиях пандемии COVID-19 и тяжелой ситуации в индустрии. Ведь сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии, а более 150 тысяч человек, занятых в отрасли, остались не у дел.

Кампания предполагает брендирование как онлайн, так и выставочного пространства через выставочную платформу. Туристические возможности Грузии представлены через баннеры, видеоролики, различные мероприятия, презентации и информационные каналы.

Грузия представлена ​​на международной туристической выставке презентационным стендом. Специальное пространство по Грузии позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях страны. На главном видеоэкране выставки посетители смогут увидеть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами.

Мероприятие откроют король и королева Испании. В открытии FITUR-2021 примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который посетит Испанию с двухдневным визитом.

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Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках "FITUR" с 5 мая по 4 июня.

В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. А освещали мероприятие более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

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