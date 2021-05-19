Премьер Грузии вместе с королем Испании откроет международную турвыставку FITUR-2021

На выставке, в которой примут участие министры туризма 30 стран мира, Грузия представит полную информацию о своем туристическом потенциале и основных направлениях туризма

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI и другими почетными гостями откроет международную туристическую выставку FITUR-2021 в Мадриде.

Премьер Грузии поедет в Испанию на открытие международной турвыставки>>

В ходе визита Гарибашвили запланированы встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и председателем конгресса Меречилем Батетом.

Посол Грузии в Испании Илия Гиоргадзе отметил, что Грузия является приглашенной страной на международной турвыставке FITUR-2021, на которой будут присутствовать министры туризма 30 стран мира.

"Это одна из самых крупных и престижных туристических выставок. Помимо этого, запланирована встреча (премьера Грузии) с председателем конгресса Испании, на которой будут обсуждаться двусторонние отношения и сотрудничество между парламентами Испании и Грузии", – заявил Гиоргадзе журналистам.

По его словам, этот визит еще больше углубит отношения Грузии с Испанией.

Туристическая выставка FITUR-2021 будет проходить с 19 по 23 мая. Национальная администрация туризма Грузии отмечает, что это уникальный шанс для страны запустить маркетинговую кампанию в условиях пандемии COVID-19 и тяжелой ситуации в индустрии. Ведь сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии, а более 150 тысяч человек, занятых в отрасли, остались не у дел.

Участие Грузии в выставке предполагает брендирование как онлайн, так и выставочного пространства через выставочную платформу. Туристические возможности Грузии представлены баннерами, видеороликами, будут устроены различные мероприятия, презентации и информационные встречи.

Грузия представлена ​​на международной туристической выставке презентационным стендом. Специальное пространство по Грузии позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить полную информации о туристических направлениях страны. На главном видеоэкране выставки посетители смогут увидеть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами.

Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках "FITUR" с 5 мая по 4 июня.

В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. А освещали мероприятие более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

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