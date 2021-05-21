Правила для туристов: власти Египта назвали условия для въезда туристов

Все прибывающие в страну республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Новую версию "Правил в связи с восстановлением туризма" власти Египта разослали туроператором разных стран, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, согласно новым правилам Египетского управления по продвижению туризма, все прибывающие в страну республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.

Люди, прилетевшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ на месте. Его стоимость — 30 долларов наличными.

После этого путешественники отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то их поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию.

По правилам каждая гостиница, принимающая отдыхающих, должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Туристов, находящихся в критическом состоянии, госпитализируют. Местный Минздрав покроет расходы на медикаменты и лечение.

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Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.

Также в документе прописано, где отдыхающие должны находиться в масках: на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях, а также при поездке в лифте в гостинице.

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