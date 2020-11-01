"Готов принести себя в жертву" – Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию

По словам экс-главы Грузии, если оппозиционные партии единодушно сойдутся в том, что он им нужен, то Саакашвили немедленно вылетит на родину

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. В том случае, если грузинская оппозиция решит, что ей необходима помощь и поддержка Михаила Саакашвили, он отправится в Грузию первым же рейсом. Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала Pirveli.

В "Грузинской мечте" прокомментировали подсчет голосов на выборах в парламент >>>

По последним данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,05%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,07%), в его состав входит партия Саакашвили "Единое национальное движение".

"Если оппозиционные партии на собрании решат, что мой приезд необходим, я найду первый же самолет, что-нибудь придумаю. То есть если никто не скажет, мол, "Саакашвили нарушит наши большие планы", я готов стать одним из них. Мне не нужны какие-либо должности, но я готов принести себя в жертву ради грузинского народа", - заявил Саакашвили.

Тем временем правящая партия "Грузинская мечта" уже заявила о своей победе на выборах. По словам генерального секретаря партии Кахи Каладзе, с учетом действующего законодательства, у "Грузинской мечты" в первом же туре из 150 мандатов минимум 76: 62 – по пропорциональным выборам и 14 – в мажоритарных округах.

Каладзе отметил, что это не окончательные результаты и подсчет голосов все еще продолжается, но кардинального изменения ситуации он не ждет.

Между тем в эти минуты лидеры грузинской оппозиции проводят совещание в офисе "Лейбористской партии" и обсуждают дальнейший план действий.

В Грузии подводят итоги выборов в парламент – прогнозы экспертов >>>

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.