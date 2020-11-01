15:34 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Михаил Саакашвили

"Готов принести себя в жертву" – Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию

© Sputnik / STRINGER
Парламентские выборы в Грузии 2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (623)
14901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0c/249693155.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/vibory-2020/20201101/249893467/Gotov-prinesti-sebya-v-zhertvu---Saakashvili-nazval-usloviya-vozvrascheniya-v-Gruziyu.html

По словам экс-главы Грузии, если оппозиционные партии единодушно сойдутся в том, что он им нужен, то Саакашвили немедленно вылетит на родину

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. В том случае, если грузинская оппозиция решит, что ей необходима помощь и поддержка Михаила Саакашвили, он отправится в Грузию первым же рейсом. Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала Pirveli.

В "Грузинской мечте" прокомментировали подсчет голосов на выборах в парламент >>>

По последним данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,05%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,07%), в его состав входит партия Саакашвили "Единое национальное движение".

"Если оппозиционные партии на собрании решат, что мой приезд необходим, я найду первый же самолет, что-нибудь придумаю. То есть если никто не скажет, мол, "Саакашвили нарушит наши большие планы", я готов стать одним из них. Мне не нужны какие-либо должности, но я готов принести себя в жертву ради грузинского народа", - заявил Саакашвили.

Марнеули. Парламентские выборы 2020. Избирательная администрация подводит итоги голосования
© Sputnik / Shota Nozadze
"В целом выборы в Грузии прошли в спокойной среде" – отчет НПО

Тем временем правящая партия "Грузинская мечта" уже заявила о своей победе на выборах. По словам генерального секретаря партии Кахи Каладзе, с учетом действующего законодательства, у "Грузинской мечты" в первом же туре из 150 мандатов минимум 76: 62 – по пропорциональным выборам и 14 – в мажоритарных округах.

Каладзе отметил, что это не окончательные результаты и подсчет голосов все еще продолжается, но кардинального изменения ситуации он не ждет.

Между тем в эти минуты лидеры грузинской оппозиции проводят совещание в офисе "Лейбористской партии" и обсуждают дальнейший план действий.

В Грузии подводят итоги выборов в парламент – прогнозы экспертов >>>

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (623)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Как “Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” отметили завершение выборов - видео
Как "Грузинская мечта" и "Единое Нацдвижение" отмечают завершение выборов – видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться