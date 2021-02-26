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Кот

Достал бегать: кунг-фу кот эффектно остановил надоевшего песика – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (643)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250934079.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210226/251015581/Dostal-begat-kung-fu-kot-effektno-ostanovil-nadoevshego-pesika--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настолько элегантный, красивый и рассчитанный до мелочей прыжок увидишь нечасто.

 

На кадрах видно, как кот лежит около кровати, а вокруг него по всей комнате и не только в ней бегает гиперактивный песик. Он и перепрыгивает через пушистого, и запрыгивает на кровать, и выбегает в коридор – энергии ему точно не занимать. В конце концов кот решает, что с этим пора кончать, поэтому встает в позу для атаки. Первая попытка остановить друга заканчивается неудачей, однако вторая – эталон красоты. Кажется, ненадолго остановить песика все же вышло.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (643)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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