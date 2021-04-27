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Мама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео

Мама учит котенка прыгать с высоты, но бабушка-кошка ее методами недовольна – видео

photo: @sniazhana2733 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (721)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210427/251115244/Mama-uchit-kotenka-prygat-s-vysoty-no-babushka-koshka-ee-metodami-nedovolna--video.html

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Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, однако мама хочет делать все по-своему.

 

На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (721)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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