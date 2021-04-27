Крик отчаяния: хозяева познакомили кошку с новым котенком – видео ее реакции

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Судя по взгляду питомца, перед его глазами за доли секунды пронеслась вся жизнь.

На кадрах видно, как парень с девушкой сидят около своего черно-белого кота и готовят его к знакомству с котенком. Судя по тому, как питомец обнюхивает руки хозяев, он почуял что-то неладное. Затем ему наконец показывают серенького котенка, и глаза кота сразу становятся растерянными и грустными. А после он начинает просто кричать.

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