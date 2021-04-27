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Крик отчаяния: хозяева познакомили кошку с новым котенком – видео ее реакции

Крик отчаяния: хозяева познакомили кошку с новым котенком – видео ее реакции

photo: @zach_litzen / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (722)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1b/251579583.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210427/251579616/Krik-otchayaniya-khozyaeva-poznakomili-koshku-s-novym-kotenkom--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Судя по взгляду питомца, перед его глазами за доли секунды пронеслась вся жизнь.

 

На кадрах видно, как парень с девушкой сидят около своего черно-белого кота и готовят его к знакомству с котенком. Судя по тому, как питомец обнюхивает руки хозяев, он почуял что-то неладное. Затем ему наконец показывают серенького котенка, и глаза кота сразу становятся растерянными и грустными. А после он начинает просто кричать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (722)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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